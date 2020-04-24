柯佳嬿近日錄《TVBS看板人物》，接受方念華專訪，分享和剖析一路走來如何透過表演來認識自己。她直言2016年奪得金鐘視后之前，其實對表演進入倦怠期，聽到入圍當下百感交集，只有坤達等身邊少數親友才知道她的心境，「我覺得搞不好老天爺認為我在那時最需要這個獎，所以把獎給我，拿獎時我就有種『哇…突然鬆了一口氣』的感覺。」

柯佳嬿坦言這幾年才真的感受到自己好像是戲劇圈的一分子，一切對她來說，還是充滿新鮮感，方念華認為柯佳嬿的故事分享，代表著初心的力量，柯佳嬿笑回：「所以有時候不要想太多也是好的。」她在奪得金鐘視后之後站上高峰，卻選擇沉潛近一年，「那時候我蠻任性的，有將近一年都沒有拍戲。」她解釋，只是想先停下來休息，看看未來路怎麼走。

柯佳嬿聆聽心裡的聲音。（TVBS提供）

方念華詢問柯佳嬿，「人生有時選擇暫停一下是否很重要？」柯佳嬿回應：「有時人突然失去動力，停一停不是壞事，反而能藉此聽到心裡的聲音。」生活中的她喜歡簡單，不用工作時，在家一整天，做早餐、放音樂以及喝咖啡，然後看個影集，一切輕鬆隨意，不要那麼熱鬧，屋子裡現在還多了一個人，可以一起過這樣的日子。

(中時 )