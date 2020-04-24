擁有碩士高學歷的溫姓建築設計師，6年前假冒女模搭訕貌似藝人郭雪芙的女高中生，一人分飾女模、攝影師兩角，誘騙少女到旅館拍照再加以性侵，最高法院維持原判決，認定溫男惡性重大，所為至為可議，且未獲被害人原諒，將他判刑4年8月定讞。

40歲的溫男曾在大學廁所偷拍女性如廁被法辦，但他卻不知悔改，2014年5月間他使用手機通訊軟體創設「Joyce Wu」、「信哥」兩個帳號，再以Joyce Wu女模身分，搭訕18歲女高中生，謊稱受知名雜誌社之邀稿而矇騙少女。

溫男誘騙少女到飯店後，假意拍照前要幫她按摩讓她放鬆，令她褪去全身衣物躺在床上，要求拍二人性交照片，雖經少女拒絕但他仍騙稱，這是雜誌社指定拍攝的動作，再趁機性侵她，少女返家後，經家人察覺有異，報警處理後逮獲溫男。

台灣高等法院更一審認為溫男惡性重大，且犯後否認犯行，且雖向少女提出道歉信函，但對方不願接受也不願意與他和解，將他判刑4年8月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )