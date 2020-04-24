榮獲《富比世》亞洲30位傑出青年的靳嚴博，儘管年紀輕輕，在台灣醫界只算是後生晚輩；但他已是兩家醫療科技公司的共同創辦人，創業研發能量不容小覷。

去年3月，當時才26歲的靳嚴博，與台北醫學大學醫學科技學院院長李友專等諸位醫師，一起出席北醫大衍生公司皮智（DermAI）的「痣能達人」Line官方帳號上線記者會。雖然名片上職銜為共同創辦人，講解操作時也條理分明，但頂著一張白淨俊秀的娃娃臉，權威感難免差了一截。

亞洲傑出青年 6台人登榜

4月甫公布的《富比世》亞洲傑出青年總共有6位台灣人上榜，靳嚴博為醫療科學領域的代表。其他入榜者包括社群論壇Dcard創辦人林裕欽、創新工業技術移轉公司（ITIC）儲備基金經理鄭喬方、職業圍棋棋士許家元、桌遊哿哿設計創辦人張倚奇，以及包括周子瑜在內的南韓偶像團體Twice。

出生高雄左營眷村的靳嚴博，5歲移居新竹。他笑說，家裡讓他一個人上台北念建中，是他人生中最大轉捩點，因為在家鄉他總是第1名，但到了建中，才知道自己不是最聰明的人，只能重新找定位。

一開始他涉獵範圍很廣泛，最後發現自己很喜歡鑽研一些艱深領域，也很熬得住沒日沒夜做研究，於是錄取陽明醫學系後，便開始尋找自己的價值與定位，申請了到東京大學附屬醫院實習，也到京都大學觀摩盛極一時的再生醫療。

創業有成 當選哈佛研究員

醫守科技甫結束美國哈佛大學創新實驗室（iLabs）新創培育計畫，緊接著於今年3月獲得美國加州大學柏克萊分校Skydeck加速器的投資與創業輔導，有機會進入美國市場。

恩師也是創業夥伴的李友專觀察，靳嚴博從學生時期就很積極主動，而且耐挫力也很強，和其他醫師最大的差別在於他很有商業頭腦，才能在新創多如繁星，天才雲集的美國醫療AI領域出線。

李友專表示，皮智曾因找不到商業模式而卡住很久，最近發現很多民眾因長時間戴口罩、過度消毒，導致皮膚出現狀況，武肺確診病例也有出現皮膚症狀，但不敢去醫院，也不知道用什麼藥，此時一直推展不開的線上檢測和諮詢，看來反而有機會。目前規畫15分鐘的Line線上諮詢（包含醫師及個案管理師），收費台幣399元。

躍上國際 被併購也有綜效

靳嚴博坦言，AI技術往往是用以加值，因此他不排除被併購，只要併購方本身具有完善的通路和廣大的使用族群，那麼併購往往可以形成綜效，「畢竟生醫領域和生產製造不一樣，最終還要回歸到能提供多少價值給醫師和病人」。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)