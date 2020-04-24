2014年「高雄氣爆」案造成32死、321人輕重傷，一審認定市府與廠商均有疏失全判刑。24日高雄高分院上午宣判逆轉，認定公務員對公共工程品質把關不實為主因，改判前高巿府祕書長趙建喬3年6月、副工程司楊宗仁2年6月、監工邱炳文3年6月，廠商全數無罪，可上訴。

二審認為，高雄氣爆案主因，是公務員失職、對公共工程品質把關不實所致。

法官查出，榮化於1991年先於當地埋設4吋管，之後高市府工務局下水道工程處再發包委託瑞成公司施作地下排水箱涵。當時邱炳文擔任監工，本該協調中油及相關業者進行管線遷改，卻任由施工人員直接施工、包覆丙烯管線，還於1992年申報竣工。

楊宗仁擔任初驗人員，應審核承包商是否有按圖施工，結果竟未詳實查驗。趙建喬則擔任工程設計及主要驗收人員，不但沒有親自驗收，委由接管工程人員代為抽驗，也沒有盡到把關責任，最後竟准予通過驗收。

地下排水箱涵包覆易燃氣體丙烯的輸送管線，管線歷經21年鏽蝕、破損導致氣體外洩，最後遭不明熱源點燃氣爆。

法官表示，邱炳文、楊宗仁、趙建喬三人監工、初驗、驗收等過程不實，與氣爆死傷有因果關係，因此仍判3人有罪。但審酌「高雄氣爆案」在賠償協商、災後重建為國內重大工安事件、善後修復之楷模，趙建喬也在事後擔任養工處長時迅速恢復市容、讓市民回復正常生活，因此3人刑期均有調降。

至於榮化、華運公司一干人等，當天值班、應變行為均符合職責，獲判無罪。

2014年7月31日晚上11點59分，高雄市凱旋、一心、三多路段箱涵因丙烯外洩導致氣爆，造成搶救的警義消、路過民眾等32人死亡、321人輕重傷。

2018年5月一審判邱炳文、楊宗仁、趙建喬3人各4年10月。榮化董事長李謀偉、大社廠長王溪州、值班組長蔡永堅、工程師沈銘修、操作領班李瑞麟、控操作員黃進銘各4年。華運工程師陳佳亨、領班黃建發、控制室現場操作員洪光林各4年6月。

(中時 )