國民黨23日發布民調指出，逾3成民眾支持發現金紓困，僅0.9％民眾支持酷碰券政策，對此，行政院長蘇貞昌今（24）日赴立法院院會備詢前受訪直言，尚在評估、大家不用急！

蘇貞昌指出，我們向國人同胞報告最重要就是防疫，接著是紓困，現在正在紓困，而且我們已經啟動，很多國人在困境中都已經接到中央政府發放的現金補助，都已經入帳，也看到有些人已經把他的存摺都秀出來給大家看，所以現在是在紓困階段。

至於未來進入振興的時候，蘇貞昌說，要怎麼鼓勵大家出來，怎麼鼓勵大家消費，政府都方方面面的在評估、製作跟規劃各種做法，所以大家不用急，也不必去講什麼券，最重要就是到時候希望大家都出來，大家都消費，讓經濟振興起來。

至於台灣援贈他國口罩部分，像是援贈給越南30萬片，不過越南又捐給其他國家大概100多萬片，有立委就認為，台灣還有必要捐給越南嗎？

對此，蘇貞昌說，全世界很多國家，連醫護人員在第一線救治病患，因為沒有口罩哭出來的畫面，我們真的很不捨。台灣是全世界口罩最穩定供應民眾，並且最便宜的國家，我們在大家非常撙節的情形下行有餘力，我們幫助外國需要幫助的友人及各國的醫護人員等，也是出於人道，出於國際一家。至於我們這個善心好意，有些國家如果已經足夠等事實狀況，我們就會斟酌、調整。

(工商 )