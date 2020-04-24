新北市政府警察局土城分局頂埔派出所警員陳冠豪日前因民眾報案，在中央、大安路口利用M-POLICE人臉辨識系統，順利得知老婦身分，並通知其家人接其返家，非常感謝熱心民眾及員警幫忙，員警還自掏腰包購買熱飲、熱食供老婦果腹，其暖心舉動令其家人備感窩心。

警方表示，109年4月21日4時5分許，土城分局頂埔派出所警員陳冠豪接獲民眾報案稱土城區中央、大安路口疑似有迷失老人，員警獲報後立即前往，趕抵現場後只見一名老婦衣衫單薄，無助地在人行道上來回徘徊，陳員趨前關心，發現老婦對於員警所問皆無法清楚表達，也由於老婦身上未帶任何證件，又逢天氣寒冷，遂決定先將其載返所避寒並查詢身分，陳員見老婦神情疲憊，並主動自掏腰包至附近超商購買熱食、熱飲供其果腹充飢，耐心詢問，均無法得知該婦人資料，最後透過M-Police人臉辨識系統查詢到係為曾姓婦人(29年次)，順利通知到其胞弟前來派出所將老婦接回；曾男表示其姊姊時常趁家人熟睡時自行開門外出，因本身患有失智症，導致出門後常會忘記返家的路，所幸有熱心的民眾及員警的及時協助，順便找到回家的路，家人相當感激員警暖心的助人行為；另陳員得知曾姓婦人時常走失，也提醒其家人應儘早申請「預防走失手鍊」，能夠即時查詢到資料協助返家。

警方同時也呼籲家中如患有智障、自閉症、失智症等心智障礙者或有走失之虞者，都可向新北市政府社會局申請手鍊，若有該類似情況發生者時，都可藉由該編號向社會局查詢家人之連絡方式，協助找到回家的路。

(中時 )