海軍330人疫調百分百，高雄市長韓國瑜（中）今率隊高喊「疫調達成百分百，高雄大團結」。（柯宗緯攝）

針對海軍敦睦艦隊設籍高雄的330位官兵，高雄市長韓國瑜今（24）日指出，經連日來努力，疫調執行率百分百，韓國瑜在防疫記者會尾聲，率領市政團隊深深一鞠躬致謝，並舉手抱拳高喊「疫調達成百分百，高雄大團結」。

敦睦艦隊事件，高雄確診12人，高市府疫調過程充滿「戲劇性」，除了一度遭海軍弟兄拒絕疫調，韓國瑜還下最後通牒，加上海軍司令部配合協助電話疫調，這才讓這些原本拒絕疫調的人員，在23日下午4時前，全數配合疫調，因此沒有開罰問題。

原本韓市府強硬表達，若剩下的24名海軍官兵拒絕疫調，將依傳染病防治法開罰6萬到30萬元，但昨日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為沒有法源依據，官兵沒有義務接受疫調，引發外界解讀中央再槓高市府，所幸最後和平落幕，韓今天也再次感謝各界協助幫忙疫調。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，昨日公布居住在高市330位都完成疫調，另有1位身分經過海軍司令部調查，不屬於高市民，研判為誤植資料，因此這波疫調達成率百分百，後續衛生單位將針對足跡地點掌握分析，如果有高風險，將聯繫相關業主執行預防性防治工作。

衛生局長林立人表示，330位疫調完將進一步盤點分析，後續加強疫情防範，降低疫情散布可能，同時隨時掌握中央疫情指揮中心注意疫情訊息發布情況，但後續還要觀察，因為4月14日當天已有官兵生放假，直到4月18日才完全召回採集中檢疫隔離，擔心這段期間有恐有新病例發生，因此會觀察至5月初。

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(中時 )