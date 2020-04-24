行政院長蘇貞昌今赴立法院報告追加1500億元紓困振興特別預算案，並接受備詢，台灣民眾黨團上午召開記者會總體列出追加預算不足之處，包括中央對地方防疫補助預算執行是否慢半拍、住宅租金補貼申請條件困難、弱勢老人兒童津貼發放範圍應放寬、各部會以緩濟急挪用預算情況及評估機制，民眾黨團強調，紓困2.0方案一定要更加落實「救急、救窮、救難」，相關補助的申請門檻要考慮放寬。

行政院會昨通過紓困特別預算追加1500億元，送請立法院審議，民眾黨團總召賴香伶、副總召張其祿以及幹事長高虹安今上午召開記者會，說明紓困1.0缺失及追加預算不足之處。

張其祿指出，社區檢疫補助費用第一期紓困約1億，第二期再加1億1000萬，但至今相關經費補助辦法都還沒出來，民眾黨團質疑，中央對於地方防疫補助預算的執行是否慢半拍？如果政府執行效率太慢，應該要加速行政效率，趕緊將資源確實交到防疫前線人員手中。

此外，衛福部陸續發放「弱勢老人兒童津貼」，對象為領有身心障礙生活補助、中低收入老人津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、低收入中領有兒童生活補助等7類對象，每人每月發1500元，發3個月、共4500元，預計發放40億元，有87萬人受惠。

不過，賴香伶質疑，現行受補助對象未涵蓋下列兩類民眾，第一是被上述條件排除的其他中低收入戶和身障者，共計276,774人；另一類則是特殊境遇家庭，如遭逢喪偶、未婚生子、配偶入監、遭家暴等特殊家庭情形，根據衛福部統計，這些家庭共有29492名未成年兒少。

賴香伶說，若比照現行補助標準，其實只要再增加13億元，便能把這些也有紓困需要的民眾納入涵蓋範圍，讓受到補助的人數從87萬人提升到116萬人。

行政院追加1500億元特別預算書約40餘頁，等同報告每頁相當於31.25億元，高虹安表示，總預算跟特別預算共投入3500億元，特別預算2100億元占總預算6成，另外4成、1400億元經費來自各部會以緩濟急措施，挪用原公務預算、非營業基金等，但立法院無法掌握各部會挪用預算情況，如何審視合理跟完整性，全貌不完整的預算案如何審查，呼籲各部會應該公開透明，說明挪用原預算以緩濟急措施及評估機制。

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