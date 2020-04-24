國道客運南下 竟衝北上車道引虛驚 11:192020/04/24 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道客運不慎衝向對向車道， 中央分隔導被撞爛。（讀者提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道客運衝向對向車道，休旅車慘遭波及。（讀者提供／陳淑娥台中傳真） 國道客運衝向對向車道， 所幸無任何人員傷亡。（讀者提供／陳淑娥台中傳真） 國道1號北上163公里處，今天早上10時許，一台國道客運南下時，不知為何衝向對向北上車道後，波及小客車，車上兩人幸無恙。國道警方表示，客運由台北南下台中，車上連司機共有5人，暫無人員傷亡，目前仍在排除交通，正確肇事原因待調查中。 (中時 ) #國道 #客運 #國道客運 #車道 #人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 磐石艦1染疫官兵 基隆急找國光客運同車37乘客 09:162020/04/20 社會 江西一醫院獎援鄂醫護每人36萬元14天假 11:492020/04/20 兩岸 基隆確診官兵搭國光 議員要求衛生局落實疫調 13:322020/04/21 生活 東森購物聯手農委會 王令麟購百萬高雄芭樂贈北區三醫院 19:022020/04/21 生活 嘉縣今發生工廠大火 消防員救火竟發現疑製毒工廠 21:152020/04/21 社會 陸鎖國門 面板半導體廠陷停滯 04:102020/04/22 全球財經 基隆 案409鄰座乘客找到了 目前居家隔離中 04:102020/04/22 地方新聞 感謝有你 議員爭取獎金 慰勞防疫人員 04:102020/04/22 地方新聞 十鼓《天空斬-祈天鼓動》致敬醫護為台灣及世界加油 09:352020/04/22 生活 國道客運 每車最高補助9萬 04:102020/04/24 財經焦點 社會熱門新聞 敦睦陳道輝遭拔官 前海軍少將張鳳強怒轟嚴德發：無知無能又無恥！ - 社會 烏來知名溫泉會館老闆 酒駕自摔身亡 - 社會 曾是世界最強壯小孩 5年後的身高竟然… - 社會 情侶租屋「裸體」中毒慘死 竟因房東違法節省2千元 - 社會 女房東收留醉房客 竟被從客廳拖到房間硬上 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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