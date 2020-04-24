國道客運衝向對向車道，休旅車慘遭波及。（讀者提供／陳淑娥台中傳真）

國道客運衝向對向車道， 所幸無任何人員傷亡。（讀者提供／陳淑娥台中傳真）

國道1號北上163公里處，今天早上10時許，一台國道客運南下時，不知為何衝向對向北上車道後，波及小客車，車上兩人幸無恙。國道警方表示，客運由台北南下台中，車上連司機共有5人，暫無人員傷亡，目前仍在排除交通，正確肇事原因待調查中。

(中時 )