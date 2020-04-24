喝咖啡染疫變重症！ 旅行社主管裝葉克膜 指揮中心證實 11:142020/04/24 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 喝咖啡染疫變重症！ 旅行社主管裝葉克膜，指揮中心證實。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎確診病例案355北市50多歲旅行社主管，經疫調現發現與確診病例案291印尼返台友人喝咖啡1小時感染新冠肺炎，傳出病情危急，已裝上葉克膜，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實，案355目前裝上葉克膜救治中。 莊人祥指出，目前國內共計427例新冠肺炎確診病例，扣除253人已期滿解隔離，仍有3人因病情嚴重，使用葉克膜救治中，案335即為其中一例，而與案335一同喝咖啡的案291，目前則病況穩定。 磐石艦官兵染疫 醫曝2狀況比率超高 (中時 ) #葉克膜 #證實 #新冠肺炎確診 #台灣 #咖啡 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸明確對外籍新冠患者 先救治後收費 10:172020/04/20 兩岸 歐陽娜娜展示房間證實已返台 曝未來動向竟被罵翻！ 11:252020/04/20 娛樂 三星證實S20 Ultra出現綠螢幕問題 將推更新修復 10:272020/04/21 科技 國軍10年來問題很大？過來人曝殘酷真相 14:232020/04/21 日常 生華科新藥CK2抑制劑 證實可有效抑制冠狀病毒 14:312020/04/21 財經 嚴德發證實：遼寧艦通過巴士海峽 有執行機密任務 21:462020/04/21 政治 海軍稱依漁業署規範下船 陳吉仲這麼說 17:052020/04/22 生活 磐石艦再增1例確診 累計29人染疫 13:552020/04/23 生活 一分鐘看懂 今日指揮中心疫情重點 16:092020/04/23 生活 車銀優傳接演《女神降臨》 公司證實了 10:352020/04/24 星奇 生活熱門新聞 喝咖啡染疫變重症！ 旅行社主管裝葉克膜 指揮中心證實 - 生活 確診海軍高雄再增1人 第6波足跡曝光 曾去蓮池潭 - 生活 40歲羅志祥遭爆約砲 這公式曝他1周X次最剛好 - 生活 WHO文件外洩...瑞德西韋臨床試驗失敗 藥商說話了 - 生活 AV女優突上傳與羅志祥「親密互動片」 達人曝背後動機 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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