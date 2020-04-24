新冠肺炎確診病例案355北市50多歲旅行社主管，經疫調現發現與確診病例案291印尼返台友人喝咖啡1小時感染新冠肺炎，傳出病情危急，已裝上葉克膜，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實，案355目前裝上葉克膜救治中。

莊人祥指出，目前國內共計427例新冠肺炎確診病例，扣除253人已期滿解隔離，仍有3人因病情嚴重，使用葉克膜救治中，案335即為其中一例，而與案335一同喝咖啡的案291，目前則病況穩定。

(中時 )