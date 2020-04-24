白沙灣海水浴場是北部著名景點，有著令人心曠神怡的潔白貝殼沙灘，吸引無數遊客前往踏浪築沙，但日前卻有一年輕男子選在碧海藍天的美景下，獨自出現於沙灘上意圖跳海，所幸最後被接獲報案的金山警員警即時攔阻，阻止可能的憾事發生。

老梅派出所警員黃丈瑀於4月16日14時許，接獲110轉報自殺救護案件，報案人稱其王姓友人（男）因心情不佳於社群媒體上留言企圖輕生，於中午外出後便不知去向，電話也關機無法聯繫，隨即報案請求警方協助。黃員獲報後，經由手機定位，得知王姓男子最後發話位置出現於老梅白沙灣附近，黃員立即火速趕赴白沙灣服務台請求派員協助，並會同救生員騎乘沙灘車於沙灘上找尋該名意圖輕生的男子，最後於15時許，在距離白沙灣海水浴場500公尺處沙灘上發現王姓男子獨自一人低著頭，神情落寞眼角泛淚行走於沙灘上。黃員立即上前攔阻，並亦步亦趨跟隨在王男旁安撫情緒，待帶回北觀處遊客中心情緒平復後，再載返回駐地通知吳姓友人及其家屬。

經詢問王男表示，其因一時心情不佳故萌生輕生之念頭，遂騎乘機車由板橋至本轄白沙灣意圖輕生，最後經由其母透過電話方式安撫勸導及警方開導後，放棄輕生念頭，並由報案人陪同下離去。家屬及報案友人均對警方於接獲報案後，能第一時間火速趕往，即時挽救寶貴年輕生命，由衷表達誠摯感謝之意。

分局長陳永昌呼籲民眾應愛惜生命，遇有不順心之時，應尋求協助理性面對，求助並非弱者，不要輕易放棄活下去的勇氣。也請民眾多關注家人或週遭親友生活狀況，如發覺有類似情況，應於第一時間提供關懷及開導，並尋求相關單位之協助，有效地利用身邊資源，協助自己及親友安渡難關

(中時 )