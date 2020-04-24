一名美國牧師康克林 （Timothy Conkling）昨天（23日）在臉書分享自己的驚魂記，指日前從雅加達返台，依規定要居家檢疫14天，不料昨（23）日手機無法充電，導致自動關機，系統觸動眾「擅自外出」的警訊，嚇得女警趕緊前往查勤，還送上1支新手機。但網友看到甜美外事女警的「罩」片，卻歪樓留言「戀愛了！」

康克林昨早6點半突有警方與疫檢人員上門敲門突襲，原來警方接收到居家檢疫民眾「擅自外出」警訊，急忙上門查勤，康克林解釋因為手機無法充電，才導致自動關機情況，希望需換一台新手機。

負責監控民眾的外事女警Claudia一聽真相，鬆了一口氣，還在短短2小時女後把新手機送上門，讓康克林驚呼台灣警方的暖舉，還說，剛返台時，Claudia曾傳訊問需要什麼，當時他說想吃巧克力，沒想到對方真的親自送來，「先是巧克力，然後是新的手機，這種事只會發生在台灣！」，再次見證台灣最美麗的風景。

Claudia的「罩」片曝光後，成了PTT鄉民暴動的對象「感覺頗正，戀愛了」、「Claudia是溫柔姐姐」、「這女警好像很正」、「這女警好像很正」、「好正我喜歡」、「辣個眼神」、「 短髮、眼神，阿嘶～這個女警讚」。

(中時電子報)