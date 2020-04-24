上線兩百天，已有超過55萬名會員註冊；累積騎乘超過740萬公里、逾250萬次租借。在共享商業模式中找出消費者真正的需求，正是GoShare快速崛起的關鍵。

電動機車廠睿能創意公司Gogoro旗下的共享服務品牌GoShare，於2019年7月5日正式在台灣發表，強調是全球業界首創提供「端至端」移動共享服務的業者。當年就在桃園、台北兩個城市總共投入4000輛Gogoro機車，硬體建置成本粗估約2.4億元。

3月26日，GoShare宣布目前所累積的會員數達到55萬名，這數字已超過早兩年投入共享電動機車市場、擁有30萬名會員的威摩科技WeMo，也超過母公司Gogoro統計至4月12日共28.05萬輛的歷年累計領牌數。GoShare可說是全球成長最快速的共享機車品牌，不但已掌握國內最大的電動機車使用族群，也是Gogoro開發潛在使用者、延伸品牌實力的重要武器。

聯盟夥伴一起打拚 第3季要進軍海外市場

GoShare當天宣布推出全球願景夥伴聯盟，連結消費者、城市、政府、企業；其中，討論度最高的具體方案包括與新北市在北海岸合作推出定點借還服務GoShare DOTS，於4月1日正式上線；此外也將於第2季前進府城台南，攜手同屬「換電聯盟」，身為PBGN（Powered by Gogoro Netwrok）成員之一的宏佳騰，提供營運服務。

其實GoShare在第3季前還會有更重磅的訊息，就是進軍海外。據了解，目前與歐洲、美國、東南亞3個地區的洽談，都已相當成熟。而且不同於當年歐洲共享服務業者COUP採購Gogoro車輛在巴黎營運的方式，這次的跨國合作將包括由當地引進GoShare「端至端」營運模式進行公共交通建設。

靠著這套全球業界唯一的「端至端」模式，不僅讓GoShare從台灣紅到海外，而且在價格取向明顯的機車族群中，即使收費略高於市場競爭對手，公司營收每月仍能以雙位數成長。

一條龍服務打開市場 靈魂人物竟不到30歲

「我們不是僥倖。」GoShare新事業總監姜家煒在2018年底加入Gogoro團隊，負責發展共享服務專案，帶領總共5個人的團隊，從軟體設計開始摸索，到如今有100名員工的公司，以不到兩年的時間達到目前的成績，但其實他今年才28歲。不過接下開發Gogoro共享服務專案的任務時，他已經不算是個職場菜鳥，曾擔任Obike台灣區營運經理，之後又轉進美食外送平台foodpanda，對交通部門的共享經濟不陌生。

姜家煒解釋，所謂的端至端，不是單指兩點之間的移動，而是從軟體App的設計、雲端營運管理到使用的共享機車及換電站，都是Gogoro一條龍開發及經營。不同於其他共享機車系統，通常是營運商與機車製造廠合作、軟體又另委由軟體公司開發。

GoShare的方向從Gogoro執行長陸學森成立之初就很明確，要打開台灣這塊共享經濟處女地，必須要以移動生態系經營，提供「端至端」的服務，才能找出使用者體驗中每個環節的痛點，一一克服。

這種營運模式的發想，一部分正是比照蘋果的策略，從硬體發展至軟體，以提供最完整的消費者體驗。姜家煒說，「例如我們導入AI，讓App註冊流程縮短到3分鐘就可以完成，解決消費者即時用車的需求，換成軟體外包廠商，大概都做不到。」...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)