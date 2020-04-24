台中太平區甲堤路沿線是大里、太平區交界的重要聯外路段，時有交通事故發生；為加強交通事故防制，太平警分局持續針對易肇事路段加強執法工作，日前太平警友站站長湯智皓認同警方在交通防制的用心，熱心捐贈5組「太陽能閃爆式紅藍警示燈」給太平派出所，提供警方設置在轄內甲堤路沿線及重要路口，提醒用路人注意，以防制交通事故發生。

太平區甲堤路沿線係與大里區交界的重要聯外路段，上、下班時車流量大、車速過快，常有交通事故發生；其次，甲堤路段較為彎曲，有視線死角之處，夜間時燈光又較昏暗，太平警友站長湯智皓自己也經常經過這條路，公司有員工也在該路段發生過車禍，在太平派出所所長廖文雄拜訪時，兩人提到這議題，湯智皓熱心允諾要贈送5組「太陽能閃爆式紅藍警示燈」(每組1900元)，提供警方在該路段適當之處設置警示燈，藉以提醒用路人放慢行車速度，以維護交通安全。

站長湯智皓表示，這些警示燈採用太陽能充電，兼具環保及實用性。太平警方感謝湯智皓的支持及慷慨解囊，有關交通事故防制一直警方執法的重點，一件重大交通事故發生常造成家庭的破碎，警方將針對該路段適當處設置警示燈，希望它們扮演「沉默守護者」的角色，達到示警效果，以期降低交通事故。

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(中時 )