三峽警分局吉埔派出所警員何尚儒、吳憲昌近日18時許單服巡邏勤務時接獲報案，稱三峽區台七乙湊合橋端有一名長者行走於馬路上，明顯步伐踉蹌行走不便，警方立即前往查看。

警方到場發現一名年約六旬老翁口中喃喃自語在路邊來回走動，警方上前關心先安撫老翁情緒後，老翁雖嘗試說出自己的名字，但字語間太過模糊，無法清楚表達住址及家人聯絡方式，何等2員仍耐心透過輕鬆聊天對談掌握住家細節後，認出該民為轄內關懷對象，曾至老翁家中關心協助。

老翁家中狀況不佳與8旬老母同住，家中僅有年長者同住且住家位置離湊合橋端有段距離，當時天色漸暗、地處偏遠又路上杳無人煙，為避免老翁發生意外，立即駕駛巡邏車載返家，攙扶老翁下車時，8旬老母見警方將其平安載返家中，放下心中擔憂綻放出笑容，頻頻向警方道謝。

三峽警分局呼籲，家中如有失智老人可申請配戴愛心手環，手環上可以寫上姓名、地址及連絡電話，以利走失協尋之用；如有發現有長輩在路上逗留不知去向，民眾主動採「看、問、留、撥」4步驟，即向警察機關報案，以利警方立即前往協助處理，讓長者能夠找到回家的路。

(中時 )