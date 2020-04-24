砰砰！北市街頭驚傳槍響。昨天傍晚，網路出現一段男子坐車內邊罵髒話邊對著窗外隨意開槍的影片，過程中至少開了6槍 ，嘴裡還不斷咒罵，由於影片依稀拍到到他開槍的地方是捷運國父紀念館站出口。警方看到影片後，循線進行偵辦，今天凌晨逮到涉嫌開槍的許姓男子，當場起出道具手槍一把。

這段16秒的影片中，一名短髮男子坐在行駛中的車輛叫囂，向著窗外開連開了6槍，相當兇狠，這段影片被許多網友傳到網路上，警方就影片的背景研判開槍的地點就在捷運國父紀念館站出口旁的忠孝東路，將追查涉案車輛。警方也表示，男子開槍時未見有後座力，研判這應該只是一把道具槍。

警方根據許男PO網的監視器畫面，推測沿線許嫌的車牌牌後，循線在許嫌家中將他逮捕到案，據了解，許嫌不滿好友遭到某幫派成員毆打，趁著酒意持道具槍在台北市東區道路上亂開槍，還一路怒槍欺負友人的幫派份子，目前警方仍在持續偵辦中。

(中時電子報)