國軍海軍艦隊敦睦艦出訪帛琉染疫，也讓台灣防疫出現破口，而隨著疫情升溫，也讓一些國民黨立委由黑翻紅，開始有能監督民進黨，部分網友也開始對蔡政府施政的信任度提出質疑。港媒則表示，從幾個面相可以觀察到，政治風向有些微轉變。

據港媒《中評社》今24日報導，隨著艦隊染疫調查，挖出軍方隱匿的事情越來越多，國民黨不分區軍系立委吳斯懷，過去一段時間一直被網友砲轟，貼抹紅標籤，但這次敦睦艦案發後，因吳率先點出「軍艦防疫要更加小心，事發之後也厚道對待軍方，從網路負評變成正向評價。

此外，高雄市長韓國瑜陷入「罷免案」，因海軍艦隊大本營地處高雄，受衝擊也最大，艦隊染疫讓韓有可以好好發揮的議題，「如果處理得宜，很可能讓罷韓局勢逆轉」。

此外，政治學者出身的民進黨立委羅致政，對於台灣緊跟美國總統川普的腳步，他也拋出疑問態度，認為應該切割WHO與譚德塞可，更應該捐款給WHO。顯然民進黨內部對台美關係也是謹慎再謹慎。

報導最後強調，在野的國民黨在兩岸關係、台美關係、防疫等議題上，已有著力點可以批評蔡政府，網友也非一面倒的為執政黨講話。這一連串的風向轉變，是否能讓反中情緒漸漸降溫？這對於國民黨兩岸論述的討論形成，也會有幫助。

(中時電子報)