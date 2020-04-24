Paul跟咪咪兩夫妻近日錄《這事有影嘸》，討論「無性夫妻到底健不健康？是否會影響夫妻關係呢？」主題，兩人相差17歲，年紀的懸殊不禁讓主持人林美秀好奇詢問他們到底「性」不「性」福。兩人毫無保留討論婚前到婚後的親密行為，Paul更自豪婚前活力十足，興致一來就可訴諸行動，一天好幾次都沒問題，林美秀抱持懷疑態度，咪咪肯定老公說法，「他在婚前的確是一尾活龍，讓我非常滿意。」

不過咪咪也忍不住抱怨，婚後有了小孩，親密關係都要小心翼翼，因為小朋友就跟他們一起睡，所以每次都是草草結束，甚至因為育兒太累了，有時更是提不起興致。林美秀逗趣詢問：「兩人是否記得最近最後一次的親密關係是何時？」只見兩人的回答不太一樣，Paul答2天，咪咪卻說是2個月，時間兜不起來，差點引發家庭革命，笑歪眾人。

Paul（右）跟咪咪大方聊親密關係。（民視提供）

為了讓「制服控」的Paul對自己更有興趣，咪咪極力滿足他的視覺需求，現場帶來幾件情趣制服分享，也開玩笑說，「其實有時候我也有很多家事要忙，準備這些也是會累的，希望Paul不要玩那麼久。」引起現場一陣笑聲。咪咪還爆料，有次回家撞見Paul全身赤裸蹲在客廳「甩來甩去」，問他在幹麻，他竟回：「在練蛤蟆功。」讓她超傻眼。

(中時 )