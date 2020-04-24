新北市路州區三民高中捷運站昨天晚上21時多，一名31歲吳姓女子手持菜刀揮舞，在月台叫囂，乘客嚇得衝上電扶梯，警方接獲報案趕赴現場後，立即壓制吳女，並依恐嚇公眾罪嫌當場逮捕。

吳女在捷運站內揮刀，民眾紛紛逃離，捷運警察在旁監控。（圖／翻攝畫面）

據了解，吳女從捷運出來後，情緒就已經開始不穩大聲咆哮，一旁的民眾看見吳女行為本想勸阻，但吳女不僅辱罵對方，更直接從包包內拿刀出來，民眾擔心北捷喋血事件再度重演，除了馬上離開避免繼續觸怒吳女被波及外，也馬上報警。

警方接獲報案後，考量捷運站出入人潮眾多，不敢大意立即調派警力到場戒護。現場民眾也透露，警方到達時，吳女正好從手扶梯上來，員警見狀立即喝並要她丟下刀械，所幸女子配合，並未有進一步的動作。

員警除了將情緒不穩的女子控制住外，也將刀械查扣，避免產生危險，吳女家人到達派出所，也不知道為何女子會攜帶持刀械於包包內搭乘捷運。

之後吳女供稱患有精神病，但藥已吃完，目前已由警方戒護送醫治療，待她情緒平穩後依恐嚇公眾罪移送新北地檢偵辦。

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(中時電子報)