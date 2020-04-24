國民黨團上午舉行「別讓貨輪船員成為防疫破口！」記者會。（趙婉淳攝）

小三通貨船恐成防疫破口！國民黨團書記長蔣萬安、立委徐志榮今天表示，小三通貨船自對岸到離島再到本島，由於航運資料僅通報前一個港口，無須辦理入境與檢疫，恐成防疫破口，批政府發出的居家檢疫通知書不成比例，建議政府對小三通貨船船員實質篩檢，要求航港局要求船公司提供船員防護設備，若有到大陸地區其健保卡也需註記。

國民黨團書記長蔣萬安說，小三通貨船若從對岸港口集貨後載貨到金門、澎湖、馬祖港口，這段路程為準國際航線，船公司採類似轉機的「入港不入境」方式，船員不下船或不出管制區，之後再從離島港口到台灣的高雄、台中、台北港。

蔣萬安指出，由於航運資料中的通報資料僅止於前一個港口，台灣各港口並不知道該貨輪曾到大陸，故將其視為國內線，無須辦理入境及檢疫，容易造成防疫漏洞或破口。

國民黨立委徐志榮表示，台灣船員到對岸的廈門、泉州、漳州、福州、寧德等五個港口集貨或下貨，過程可能接觸到非本國籍船員或碼頭工人，金門光在3月就有700多名船員，質問是否有落實居家檢疫？

交通部航港局副局長劉志鴻回應，依規定，船舶入境台灣前，須向疾管署申報居家檢疫，由移民署核發入境檢查名單，港警審定文件後才會放行，至今已對四艘沒有完成居家檢疫的貨船開罰。

衛福部疾病管制署檢疫組長何麗莉說，前兩個月對自海港入境者開出的居家檢疫通知書約300張，不過，徐志榮認為金門的船員就有700人，開出的居家檢疫通知書不成比例。

徐志榮關切船員的恐陷入過勞的勞動情境，因入境需居家檢疫，造成勞動力空窗期，此時船老闆可能就會禁止船員下船，「按規定小三通的船可能無法密集來回跑，實際上船員都在跑，看似沒有執行居家檢疫」，但他強調，居家檢疫所需天數尊重專家學者的意見，希望能兼顧貨物暢流、航運公司的營運與船員收入。

勞動部職安署副署長李柏昌說，對於勞動者的權益，勞動部責無旁貸，必要時刻會到小三通港口主動關懷勞工的工時是否掉入過勞情境，要求雇主遵守法律。

徐志榮建議，政府應對小三通貨船船員實質篩檢，要求航港局要求船公司提供船員防護裝備，因船員有到大陸地區，故其健保卡也需註記，另也要求勞動部職安署必須專案勞檢。

(中時 )