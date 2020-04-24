Jitsi Meet遠距會議平台，陽明大學醫學系副教授陳育群帶領團隊打造。(陽明大學提供／李侑珊台北傳真)

因應新冠肺炎疫情導致遠距會議需求增加，陽明大學打造專屬視訊會議平台，今(24)日起公開原始碼，無償提供給國內有需求的機關團體使用。

陽明大學表示，這套基於Jitsi Meet開源軟體所設計的遠距會議平台，是由陽明大學醫學系副教授，同時也是台北榮民總醫院醫師陳育群帶領愛家實驗室團隊所開發。

陽明大學提到，與會者透過一次性金鑰連結即可加入會議，不須額外註冊帳號，且系統主機可安裝於機關內區域網路，確保錄影資料保存環境的安全性，所有人離開會議後，會議室即自動關閉，維護會議的單一性。

陳育群曾協助台北榮總開發通訊診療系統，將過去開發視訊醫療經驗延伸至視訊課程及會議系統上，希望提供安全、隱私且符合成本效益的解決方案。

陳育群表示，團隊希望提供另一個安全及隱私保障的視訊系統選擇，減少個資外洩風險，也能夠減少額外付出的成本，共同為防疫盡一份心力。

陽明大學指出，在zoom發生資安疑慮後，Jitsi Meet是行政院數位政委唐鳳建議使用的開源軟體。在原始程式碼的設計下，雖然可以直接進行遠距會議，但缺少主講者帳號密碼等安全隱私設計。經團隊修改後，可以架設成為學校機關的專用平台。陽明大學釋出原始碼，讓各界可以直接參考部署為機關內的專用遠距會議系統。

(旺報 )