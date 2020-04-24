中國大陸火星任務

中國大陸首次火星探測任務備受關注，4月24日是「中國航太日」，中方宣佈，行星探測任務命名為「天問（Tianwen）系列」，而首次火星探測任務則命名為「天問一號」，後續行星任務將依次編號。

據《人民日報》報導，這名稱源自屈原長詩《天問》，表達了中華民族對真理追求的堅韌與執著，體現了對自然和宇宙空間探索的文化傳承，寓意探求科學真理征途漫漫，追求科技創新永無止境。

綜合外電報導，儘管新冠肺炎衝擊，但中方的火星任務很可能還是會按照計畫，在今年7月發射。去年12月長征5號火箭成功返回地球，對中方的火星任務是好消息，因為它將參與發射任務。

中國大陸完成火星登陸車測試

今年1月時，中方成功測試了發動機，而火星任務車也進行了太空環境測試。儘管官方並未發表評論，但從種種跡象看來，中方的火星應該正按計畫進行。

研究顯示，火星是距地球最近的類地行星，探索火星有助於人類瞭解地球。世界主要航太國家紛紛致力於火星探測，早在20世紀60年代，美國和前蘇聯就開始進行火星探測活動。

(中時電子報)