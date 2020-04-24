記憶體品牌威剛(3260)推出工業級microSD記憶卡IUDD33K和SD記憶卡ISDD33K，打造全方位物聯存儲方案，攻5G垂直產業之工控運用相關商機。

威剛科技發表全新工規3D TLC microSD記憶卡IUDD33K和SD記憶卡ISDD33K。市場研究顯示，全球影像監控(VSaaS)市場在2019年至2027年，將達到20.77%的複合年成長率，而物聯網(IoT)應用至2024年將達到2.12兆美元。

威剛科技看好5G垂直產業如智慧醫療、遠端監控對NAND快閃記憶產品的強大需求，推出影像監控邊緣儲存解決方案，IUDD33K和ISDD33K具備高達3K次的P/ECycle，並為3D TLC NAND提供絕佳錯誤修正機能的LDPC CTL，有效提升資料穩定性及記憶卡壽命，增加長時間影像錄製和存儲的可靠度。

威剛IUDD33K/ISDD33K皆採用3D TLC快閃記憶體，P/E Cycle能達到3K次，媲美MLC的耐久度，還具備-40°C到85°C耐寬溫規格，並支援A+ SLC mode，有效延長記憶卡壽命，極端作業環境中仍能穩定運作。

威剛表示，近期通路市場因歐、美、東南亞等地相繼封城鎖國的影響下，經濟活動受到延宕，預估市場經濟秩序逐步回復正常的時間點將落在下半年，看好下半年起陸續回籠的5G及工控應用相關商機。

(時報資訊)