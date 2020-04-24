劉女報案指機車失竊，卻在距離劉女住家200公尺外的土地公廟前發現該車。（台中市第三分局提供／台中馮惠宜傳真）

台中南區1名48歲劉姓婦人日前向警方報案，稱其停放家門口的機車疑似遭竊，警方到場了解後，研判其記錯停放位置的可能性很大，遂於其住家周遭尋找，果然於200公尺外的土地公廟發現該部機車。原來前一晚劉女騎車至鄰近土地公廟參拜後，便將機車交給土地公保管，自己步行返家，劉女笑著稱自己好迷糊，感謝員警認真追查解開一場誤會。

台中市政府警察局第三分局勤工派出所警員陳世聰、羅登沛於109年4月22日擔服守望勤務時，獲報民眾機車疑似遭竊，60年次的劉姓婦人向警方表示，早上要出門時，發現應停放在家門口的機車不翼而飛，自己相當確信有將機車龍頭上鎖並拔取鑰匙，請警方務必幫忙找出可惡的偷車賊。

警方向劉女確認車號及車型顏色等資訊後，透過警用系統查詢，發現劉女機車並無遭他人使用的紀錄，研判其記錯機車停放位置的可能性相當大。員警遂於其住家周遭擴大範圍尋找，最後在距離劉女住家200公尺外的土地公廟前發現該車。為確認劉女機車是否遭竊賊使用後移置該處，員警進一步調閱土地公廟周邊監視器，卻發現該部機車係當晚由劉女本人騎乘停放至該處，其停妥後進入廟中參拜，結束參拜後便放心將機車交給土地公保管照看，自己直接步行離開。

經員警這麼一說，劉女才想起自己前一晚曾騎車去土地公廟拜拜，卻忘記自己騎車前來，就直接徒步返家，笑著說自己實在是太迷糊了，感謝2名員警迅速破案，還貼心直接幫她將機車牽返家，西川里鄰長葉冠宏獲知此事後，也特地在社區群組公開讚揚「有勤工(所)真好！」，感謝員警鍥而不捨、認真追查到底的精神。

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(中時 )