美國眾議院周四通過規模4840億美元的追加紓困案，將擴大對小型企業與醫療院所的援助，並為擴大新冠狀病毒檢測提供資金。

繼參議院放行後，美國眾議院周四以388票對5票壓倒性通過新的紓困案，並送交川普總統簽署成法。這將使美國政府為了這場危機迄今推出的4個紓困振興對策總金額逼近3兆美元，規模之大前所未見。

為應對新冠肺炎疫情造成的經濟與公衛危機，美國政府3月底才通過一項金額逾2兆美元的緊急支出法案。

新的追加紓困法案內容包括：額外為「薪資保護計畫」（Paycheck Protection Program）撥款3100億美元，這項計畫為小型企業提供貸款，如果這些企業將之用於員工薪資、福利、房租與公用事業費，就不必償還。其中，600億美元將專為小型銀行撥款。另600億美元將用於小型企業管理局的災難援助融資與補助。750億美元提供給新冠肺炎患者照護醫院。250億美元用於擴大新冠狀病毒檢測，這是所有重啟美國經濟計畫的核心所在。

(時報資訊)