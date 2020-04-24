iPhone SE系列新機於上周登場，號稱史上最低價吸引不少果粉爭先入手，網家(8044)旗下PChome 24h購物作為全台電商唯一全系列Apple授權經銷商，今天上午開賣現貨「iPhone SE系列新機」，不到6分鐘，超過千台現貨，火速秒殺，預估將接力帶動周邊商品銷量成長。

PChome 24h購物表示，iPhone SE系列新機掀起市場討論熱度，站上同步推出黑、白、紅三色，以及64G/128G/256G規格，今日(開賣銷售動能強勁，新機現貨於6分鐘內完售，以128G規格、紅白兩色最搶手。

觀察4/17起開放全系列限量預約以來，掀起一波波火熱搶購潮，新機上架隨即預約一空，且以128G規格最為熱銷，紅色最受市場好評，預約商品亦於今日陸續出貨。新機預約及現貨開賣銷售策略推升買氣爆棚，帶動整體iPhone手機銷量持續攀升，預估將刺激AirPods、手機殼、螢幕保護貼等周邊商品銷量成長，可望再創整體銷售佳績。

(時報資訊)