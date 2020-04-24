高雄市長韓國瑜拍板定案，將於5月3日實施「兵推演練」，並在四維、鳳山行政中心進行。但有某綠媒節目稱韓國瑜要封城，引發外界議論紛紛，對此，高雄市新聞局長鄭照新表示，絕對沒有的事，他很敬重該節目主持人和資深媒體人，希望他們不要有所誤解。

韓國瑜拍板將進行「兵推演練」，未料卻遭誤解為要封城，甚至有某綠媒政論節目直接下「『封城』非隨口說說！怎麼封、封多大，韓市長真知？」，引發各界熱議！對於該節目直接下「封城」，鄭照新在臉書發文表示，市長已經五次說不是封城，是社區感染演練，只有四維與鳳山兩個行政中心，分別進行商辦大樓與集合式住宅，社區感染的疏散和隔離模擬！

鄭照新更表示，他對該節目主持人和資深媒體人都很尊敬！但是沒有的東西就是沒有！他寧可相信是我們高雄鄉親南北差距，講這麼多次天龍國也聽不到，所以他在邊趕緊澄清，「韓國瑜從頭到尾沒說封城」！

鄭照新再表示，他真的非常尊敬該節目主持人和談論此事的資深媒體人，如果有兩位前輩的朋友拜託傳給他們看，如果兩位前輩知道了，卻還硬說韓市長是封城，那就是謠言製造恐慌了！

(中時電子報)