羅志祥怕了？傳和周揚青談妥條件 網曝二度道歉內幕 11:312020/04/24 中時 尤嬿妮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羅志祥。（粘耿豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 羅志祥（小豬）、周揚青23日宣告9年情逝，周揚青以一封長達千字的分手信，怒揭小豬私生活，後續引發一連串效應，重擊小豬形象；據陸媒報導，小豬已私下聯繫周揚青致歉，他在電話中提到家人健康問題，希望周放他一馬、不要繼續追究，而周同時提出要求小豬公開向廣大被他欺騙玩弄的女性道歉，也因此小豬於今天清晨五點在微博二度發文道歉，與周揚青暫時達成協議。此外，據知情人事透露，周揚青是今年一月看了小豬的手機後提出分手，當時兩人已買好新房、正準備籌備婚禮了。 (中時 ) #羅志祥 #小豬 #周揚青 #分手 #網紅 #亞洲舞王 #劈腿 #多人運動 #渣男 #報復 #9年 也許您會感興趣 推薦閱讀 控羅志祥約妹背叛 周揚青心碎：你真的愛過我嗎？ 09:572020/04/23 娛樂 羅志祥自認暖男感情專一 女星秒吐槽：我呸 10:562020/04/23 娛樂 羅志祥周揚青戀愛史曝！去年首曬同框照、不到一年偷吃分手 12:032020/04/23 娛樂 羅志祥遭控「為了約Ｘ都不睡」命理師曝這位女藝人被當「後宮」 14:452020/04/23 娛樂 愷樂垂直坐下去！與羅志祥「雙人瑜珈1：08親密片」瘋傳 16:422020/04/23 娛樂 周揚青控羅志祥渣 她幫說話「分明是報復」秒刪文 17:122020/04/23 娛樂 羅志祥偷吃化妝師「北京郭雪芙」長相甜美小有名氣 20:252020/04/23 娛樂 獨／羅志祥前度1人背罵名 于大夢經紀公司老闆「她是吹哨人」 20:252020/04/23 娛樂 羅志祥旗下女藝人認暗戀老闆！愷樂驚人舊照起底 21:282020/04/23 娛樂 羅志祥形象毀 陳沂直播狂慶：我心情非常好！ 23:022020/04/23 生活 娛樂熱門新聞 小豬經紀人發文「沒必要這樣」 周揚青閨密怒嗆不知悔改 - 娛樂 愷樂垂直坐下去！與羅志祥「雙人瑜珈1：08親密片」瘋傳 - 娛樂 圈內盛傳羅志祥、愷樂交往 小S太絕了！中肯分析讚爆 - 娛樂 羅志祥連「兄弟女友」也下手！ 歐弟忍18年終於表態 - 娛樂 羅志祥凌晨PO文道歉 周揚青自爆分手後檢查性病還點名「她」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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