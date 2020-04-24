羅志祥（小豬）、周揚青23日宣告9年情逝，周揚青以一封長達千字的分手信，怒揭小豬私生活，後續引發一連串效應，重擊小豬形象；據陸媒報導，小豬已私下聯繫周揚青致歉，他在電話中提到家人健康問題，希望周放他一馬、不要繼續追究，而周同時提出要求小豬公開向廣大被他欺騙玩弄的女性道歉，也因此小豬於今天清晨五點在微博二度發文道歉，與周揚青暫時達成協議。此外，據知情人事透露，周揚青是今年一月看了小豬的手機後提出分手，當時兩人已買好新房、正準備籌備婚禮了。

(中時 )