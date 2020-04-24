公視新創實境節目《阮三个》第二季本周迎來最終章，在民宿成功舉辦溫馨的同志婚禮十分溫馨感人，就連張軒睿、許光漢、章廣辰三個大男孩都坦承：「我們三個在旁邊已經偷偷哭成一片了。」三位主持人經過一個月的相處，培養出像家人般情誼，范少勳、索艾克竟大膽拿假蟑螂惡整國際影后楊貴媚，面對分離，范少勳感性表示：「我們去哪，哪裡就是家。」

經營民宿的三人接下舉辦同志婚禮的全新挑戰，由楊貴媚擔任婚禮主持人，帶領眾人一同見證勇敢又幸福的婚約，看見同性婚姻經歷漫長崎嶇的考驗，感慨實在是一件不容易的事。受邀來賓也向新人獻上感性致詞：「婚禮就像開學典禮，不只有關於愛情，共同學習人生下半輩子的功課，做人生中永遠的好同學。」

張軒睿、章廣辰、許光漢忍不住感動眼眶泛淚。（公視提供）

典禮溫馨場面讓大家感動落淚，特地前來幫忙的張軒睿、章廣辰及許光漢也都忍不住眼眶泛淚，事後坦承在典禮進行過程中三人在一旁已經偷偷哭成一片。章廣辰還爆料在典禮過程中，餘光一直瞄到張軒睿在拿衛生紙擦眼淚，張軒睿笑說當時都不敢看彼此，就怕被發現眼淚比對方多。

(中時 )