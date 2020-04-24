由林秀香、李章宇領銜主演《優雅的家》，講述因為15年前殺人案而痛失母親的財閥繼承女毛錫熙和三流律師許允道相遇後尋找事件真相的故事。林秀香在訪問中坦承，接下這個角色前，其實猶豫了好一陣子，「但我聽說現在的觀眾如果是好劇，會特地去看。我想，如果我們把這部戲做的很棒，那觀眾自然就會去看。」《優雅的家》在韓國播出後確實繳出了一張漂亮的成績單，林秀香也開心的表示：「這部戲收到了這麼多愛，很感謝，我因為獲得了這麼多出乎意料的喜愛非常感動，也很感謝這麼多人喜愛『毛錫熙』這個角色。」

林秀香的外表看起來很會玩，她喊冤表示其實不是這樣的。（圖／中天提供）

林秀香因《新妓生傳》打開知名度，2018年演出《我的ID是江南美人》後人氣水漲船高，在《優雅的家》中飾演個性直爽的霸氣千金毛錫熙，被網友比喻為「韓版魏瓔珞」。剛過完30歲生日的林秀香，擁有一張常被誤會很高傲的美豔臉孔，她透露：「我很想要出演綜藝節目，展現平常私底下的模樣，打破大家的想法，我平時也常常聽到朋友對我說『妳和我原本想的不一樣』。」林秀香還說：「我的外表看起來好像很會玩，但其實休息的時候，我就只去平常會去的那幾個地方或是待在家裡和長年知己好友看電影。」

因為《優雅的家》而攀上事業高峰的林秀香說：「雖然好像沒有演員是沒有惡評的，但說看了惡評不傷心是不可能的。」但相較之下，大部分都還是加油祝福的留言比較多，看到這些正面的留言會讓她想更努力拍出好作品。中天娛樂台5/5（二）起，每周一至周五晚間11點播出《優雅的家》。

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(中時電子報)