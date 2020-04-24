周揚青昨天（23日）上午大動作宣布與羅志祥（小豬）9年情逝，並以「終極摧毀」的方式，踢爆小豬愛劈腿約砲、大玩「多人運動」的淫亂醜聞，震驚娛樂圈。有網友發現，「羅志祥」昨天晚間開直播，現身對粉絲說明，紛紛湧入留言，怒轟他：「渣男！」，不過眼尖網友仔細一看，才發現不是羅志祥本尊，而是山寨版的「南寧羅志祥」。

不有網友昨天晚間紛紛轉發「羅志祥」的直播影片，不少人以為鬧出醜聞的小豬現身了，紛紛洗版留言區，痛罵他是「渣男」。不過再仔細一看便可發現，這個一頭金髮的男子，其實不是羅志祥本人，而是家住大陸南寧，本名叫做蒙俊源的男子。

仔細一看才發現，現身直播的「羅志祥」，不是羅志祥本尊，而是山寨版的「南寧羅志祥」。（圖／翻攝微博）

據了解，蒙俊源是大陸廣西南寧的米攤老闆，因為外型酷似羅志祥，曾被封為是「南寧羅志祥」。而他剛好在昨天這個敏感時機開直播，讓不少網友錯認是小豬本尊，瘋狂在留言處洗版痛罵，罵到後來才發現罵錯人了，也讓無端被罵「渣男」的他，有點尷尬又無奈。

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(中時電子報)