伊林名模李懿主持網路節目《懿想天開》，日前前進屏東枋山的楓港國小，幫助孩童們一起拍攝畢業紀念冊。這次任務李懿找來職棒啦啦隊隊長巫苡萱、大學同學楊文逸擔任總召的偏鄉學子圓夢公益協會，一同完成，而李懿、巫苡萱兩人則扛下專業攝影師的攝影助理的大任，不論是搬運器材、場地設置，甚至同學們的梳化整理，全都親力親為，李懿說：「只要想到是為了讓同學們可以留下最美好的學習回憶，這一切都是值得的。」

義拍團隊為屏東枋山楓港國小拍攝畢業紀念照，一同留下難忘的回憶。（圖／懿想天開提供）

拍攝當天畢業生見到李懿和巫苡萱都非常的興奮，還會跟兩人鬥嘴，但小朋友非常貼心，還不時的幫忙拿器材。因為孩子們的幫忙，原本來當助理的李懿與巫苡萱也只剩下引導以及與畢業生合照的工作。楓港國小面對海、背靠山，是天賜的美景，整個下午都在校外隨拍，孩子們的體力真好，都不會累。楊文逸的義拍團在豔陽高照下，還是非常有耐心的引導畢業生，邊走邊拍、邊拍邊玩。

值得一提的是，偏鄉學子圓夢公益協會於5年前成立，當時是由李懿的大學同學楊文逸，召集很多攝影同業專業攝影師，來無酬的幫助台灣偏鄉地區的國小拍攝畢業紀念冊；總召楊文逸也表示，再多酬勞都比不上孩童們真誠的笑容。

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(中時電子報)