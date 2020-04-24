中國疾控中心主任高福日前接受中國國際電視台訪問時表示：「或許到9月，我們能有一種在緊急情況下可以使用的新冠肺炎疫苗，如果疫情再次大規模爆發，仍處於第二或第三階段臨床試驗的疫苗可以用於特殊群體，例如醫療人員。在我看來，也許明年初，我們能研發出可用於健康人群的疫苗。這一切都取決於我們的研發進程。目前在中國，我們有兩款候選疫苗正在進行臨床試驗，一款是腺體病毒載體疫苗，另一款是滅活疫苗。他們正在進行二期或二期臨床試驗。」

(中時 )