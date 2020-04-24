中國疾控中心主任：新冠疫苗九月可望緊急使用 11:372020/04/24 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新華社資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國疾控中心主任高福日前接受中國國際電視台訪問時表示：「或許到9月，我們能有一種在緊急情況下可以使用的新冠肺炎疫苗，如果疫情再次大規模爆發，仍處於第二或第三階段臨床試驗的疫苗可以用於特殊群體，例如醫療人員。在我看來，也許明年初，我們能研發出可用於健康人群的疫苗。這一切都取決於我們的研發進程。目前在中國，我們有兩款候選疫苗正在進行臨床試驗，一款是腺體病毒載體疫苗，另一款是滅活疫苗。他們正在進行二期或二期臨床試驗。」 (中時 ) #臨床試驗 #臨床 #病毒 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 分析家：美情報部門或已秘密監控陸病毒實驗室 20:532020/04/21 兩岸 新冠肺炎疫情下的地球日 04:102020/04/22 產業特刊 生華科新藥 搭上抗疫題材 04:102020/04/22 證券．權證 《國際經濟》新冠肺炎肆虐 歐元區4月商業活動全面停滯 16:482020/04/23 財經 新冠肺炎感染人數 研究曝驚人數字 22:092020/04/23 生活 陸人造病毒？ 謠言站不住腳 04:092020/04/24 焦點新聞 合成病毒 超越人類智慧 04:102020/04/24 兩岸要聞 新冠肺炎檢測儀 東醫開箱上線 04:102020/04/24 地方新聞 WHO文件外洩...瑞德西韋臨床試驗失敗 藥商說話了 09:092020/04/24 生活 傳瑞德西韋臨床試驗失敗 吉利德股價崩跌 10:412020/04/24 財經 兩岸熱門新聞 陸媒：都2020年了 英國人讓大陸賠款？ - 兩岸 美女聲力軍 藍營找回青年共鳴 - 焦點新聞 - 旺報 金正恩真的沒事啦！陸官媒首闢謠 - 兩岸 史上第一次！美陸艦同經台灣兩側 - 兩岸 廣州全面病毒檢測 近14萬人驚現164無症狀感染 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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