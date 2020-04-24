吳女昨手持的菜刀（翻攝照片／戴上容新北傳真）

蘆洲區捷運站三民高中站23日晚間驚傳有女子拿刀揮舞，嚇壞眾人，警方即時將她制伏逮捕，現場無人受傷。蘆洲里長聯誼會會長楊總仁為第一報案者，楊指出，吳女從蘆洲區復興路就拿出刀子，在大街上隔空揮砍，他擔心出事，因此一路尾隨吳女，未料她竟走入捷運站，幸好警方即時到場將其逮捕。

「她一路幹譙，拿刀子揮來揮去」楊總仁24日受訪指出，吳女她從蘆洲區復興路文德公廟前就已拿出刀對空在揮來揮去，「非常的恐怖，第一次朝我直直衝來我閃過，第二次她就朝捷運站走去了」他擔心出事，趕快報警，也一路跟著吳女，幸好蘆洲警方很快就到案，將吳女制伏。

警方表示，昨前往捷運站時，吳女手持菜刀，正搭乘手扶梯向上，警方立即喝令吳女將刀子放下，吳女家屬表示她患有有思覺失調症，並曾領有重大傷病卡，最近遺失正重新申辦中，吳女目前獨居，警方目前已將吳女送往醫院評估鑑定與治療，未來會將吳女依恐嚇公眾罪移送偵辦。

(中時 )