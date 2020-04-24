新冠疫情升溫，降低民眾搭乘大眾運輸工具意願，新北市公車業者粗估每月營收減少1億元，交通局長鍾鳴時表示，新北市統籌分配款為六都最低，盼交通部將市區汽車客運，比照國道客運納入補貼紓困範圍，依運量下降程度分級納入補貼，協助公車業者度過難關。

新北市交通局統計，疫情嚴重衝擊市區公車運量，尤其行經觀光景點路線運量下降約5成，整體運量下降約15％，粗估每月營收減少1億元，嚴重衝擊業者營收。

鍾鳴時表示，新北市提出多項補貼方案，包括每月增加1800萬元補貼款，提早全額撥付外，偏遠地區路線虧損補貼，也提前逐月全額撥付1300萬元，此外已陸續同意38條路線減班，車廂廣告費用每月折減300萬元，車輛展延汰換延後1年，展延期限不扣除價差補貼金額。

鍾鳴時指出，雙北3月初協調公車紓困措施，盡量採兩市統一方案，其中車輛現金補助部分，北市交通局今起每車每月補助8000元，新北市因經費不足無法推動，建請中央依「傳染病防治法」協助補助；此外，新北市也會向議會爭取預算，提前支應補貼以利紓困。

交通局副局長林麗珠補充，交通部目前推出的紓困方案僅限國道客運，但市區客運衝擊程度不輸國道客運，已發函建議交通部將市區汽車客運比照國道客運，納入補貼紓困範圍，依運量下降程度分級納入補貼。

(中時 )