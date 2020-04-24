大陸積極發展新趨勢車聯網，工信部、公安部、國家標準化管理委員會24日印發「國家車聯網產業標準體系建設指南（車輛智能管理）」，預計在2022年底前完成20多項基本重點標準。

工信部網站指出，要針對車聯網產業發展技術現狀、未來發展趨勢及道路交通管理行業應用需求，分階段建立車輛智慧管理標準體系。據該指南，車輛智慧管理標準體系主要包括基礎標準、智慧網聯汽車登記管理、身份認證與安全、智慧網聯汽車運行管理、車路連結管控與服務標準等5部分。

該指南計畫，到2022年底，完成基礎性技術研究，制修訂智慧網聯汽車登記管理、身份認證與安全等領域重點標準20項以上，為開展車聯網環境下的智慧網聯汽車道路測試、車聯網城市級驗證示範等工作提供支撐。到2025年，系統形成能夠支撐車聯網環境下車輛智慧管理的標準體系，制修訂道路交通運行管理、車路連結管控與服務等業務領域重點標準60項以上。

(工商 )