成立超過90年的明華園歌仔戲團，這幾年逐漸交棒給第3代昭字輩子孫經營管理，當家小生孫翠鳳為宣傳明華園首次與動漫結合大戲《冥戰錄》帶著女兒陳昭婷上公視台語台《話山話水話玲瓏》宣傳。兩人卻在〈俗語說得好〉單元藉著短劇演出，指桑罵槐互控對方天兵。

孫翠鳳率先開炮，控訴陳昭婷在某次公演時，劇情需由呂洞賓背起白牡丹涉溪而過，於是飾演呂洞賓的她便蹲下等演出白牡丹的陳昭婷攀到身上，沒想到她一站起來才發現陳昭婷一隻腳還拖在地上，導致她重心不穩，兩人直接在台上跌個人仰馬翻，讓她覺得超丟臉，揶揄陳昭婷是天兵小旦。陳昭婷不甘示弱反控母親孫翠鳳在家一個電器都不會用，教她使用洗衣機時照著3步驟，結果孫翠鳳按完抱怨洗衣機為什麼還是不動，陳昭婷一看，原來媽媽根本沒把洗衣機的蓋子蓋上，實在有夠脫線。

孫翠鳳雖然在節目上爆料女兒糗事，言談之間卻對陳昭婷、陳昭賢姊妹學有專精，仍選擇回到明華園貢獻一己之力頗為自豪，但她也曾試圖勸退女兒：「歌仔戲這條路很辛苦，不要回來，如果要回來就要對劇團加分，不要像我一樣，當初整團的人教她一個人，占用劇團資源。」一席話展現孫翠鳳嚴師一面。

陳昭婷想起小時候的趣事，她表示小學時每天都過得很開心，當媽媽孫翠鳳詢問有沒有功課時，她都回答沒有，直到有一天孫翠鳳打開聯絡簿，發現被老師寫了滿滿留言，馬上叫女兒來，問她為什麼沒寫功課，只見陳昭婷天真回答：「老師說什麼我都聽不懂。」原來陳昭婷從小生活在劇團裡只講台語，上學之後第一次聽到國語，所以一句話都聽不懂，讓孫翠鳳好氣又好笑。

(中時 )