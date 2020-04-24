自新冠肺炎疫情爆發初期，北韓早已實施鎖國政策，至今對外仍宣稱「零確診」，為亞洲唯一淨土，不過近日卻傳出有脫北者打算越過圖們江逃往中國，被中國官兵發現開槍射擊，隨後脫北者被送往中國當地醫院時，發現他確診新冠肺炎，目前人正接受隔離，同時也打破北韓的「零確診神話」。

《每日北韓》是脫北者在南韓創立的媒體，近日他們引述中國消息人士的說法，本月20日下午，一名脫北者從北韓邊境越過圖們江被中國邊境部隊發現，當場被開槍射擊，隨後被送往吉林省的一間醫院，結果該名脫北者對新冠病毒呈現陽性反應。

報導中指出，該名脫北者被檢測出確診新冠肥延後馬上遭到隔離，而院方當下也控管整棟醫院，限制民眾進出；由於這起案例是北韓人，目前還無法確認中國當局要怎麼處置他。

事實上，先前已經有媒體爆料，2名來自平壤以及兩江道的消息人士表示，北韓在一次公開演講中告訴民眾，境內早在3月底就出現確診案例，但並沒有公布實際病例數，而當地官員演講時透露，這些染病者分布在平壤、北韓西南部的黃海南道和東北部的咸鏡北道，也讓北韓的「零確診神話」備受質疑。

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(中時電子報)