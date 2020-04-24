海軍敦睦艦隊出現新冠肺炎群聚感染，至今累積29例確診，國民黨團立院總召林為洲受訪表示，國防部長嚴德發和海軍司令劉志斌當然要下台負責，處分愈大，警惕也會愈大，也有助於國軍未來在防疫上的準備。

林為洲表示，海軍這次的防疫作為像處在「平行時空」，遠比一般民眾還沒戒心，台灣截至為止能有成功的防疫表現，與全民素養有關，沒想到防疫破口卻出現在國軍。他說，整起事件荒腔走板，影響台灣經濟、軍事力量和國民健康，這件事遠比洪仲丘案還嚴重，對國家影響重大，而且還在發展中。

林為洲認為，疫情期間，拍板敦睦艦隊出訪的決策就是一個錯誤，例如漢光演習也延期，敦睦艦隊出訪時程可以再稍加考量。他指出，出訪決定是錯誤，後續的防疫作為錯更多，國防部長和海軍司令絕對有督導的責任。

林為洲指出，嚴德發本周在委員會備詢的表現很差，連資訊掌握都不清楚，到底是下屬刻意隱滿，還是部長本人知情卻隱瞞，且部長說法上也有前後不一的狀況，讓外界已搞不清楚真假，國防部公信力全失。他認為，就算政委羅秉成介入敦睦艦隊調查，但結果出來後，該移送檢調還是要移送，讓司法介入才能取信於民。

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(中時電子報)