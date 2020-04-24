人手一支照像手機的時代，擁有繽紛色彩的下午茶，不但要美味，也要創意吸睛，才能讓客人同時滿足味蕾和相機。位於飯店38樓的馬可波羅酒廊，從5月2日至6月28日推出的「法式新饗x台味漂洋」下午茶，是由台灣籍及法國籍兩大甜點主廚打造，將經典和創新「玩」入餐點中。

馬鞭草水蜜桃聖多諾黑泡芙。(圖／香格里拉台北遠東國際大飯店提供)

像是胡孟洋主廚將經典的法式甜點聖多諾黑泡芙在傳統元素中加入獨特的巧思，選用台灣在地水蜜桃，以190度將其燻烤15~20分鐘後置放在底部，鋪上一層馬鞭草風味的鮮奶油，最後放上卡仕達內餡的焦糖泡芙。馬鞭草帶著檸檬的香氣與水蜜桃的清新融合在一起，這樣完美的結合，酸甜交織，別有一番滋味。

開心果慕斯塔佐櫻桃醬。(圖／香格里拉台北遠東國際大飯店提供)

許煜新主廚帶來的「開心果慕斯塔佐櫻桃醬」將甜點的構造重新組合，將櫻桃果醬和開心果杏仁作為內餡以開心果巴伐利亞包覆著，中間夾著檸檬蛋糕，最外層是開心果淋面和櫻桃白蘭地香堤搭配主廚手工翻炒的開心果果粒。這樣的組合層層疊疊，吃起來口感層次豐富。

聯名雙層午茶組。(圖／MIKIMOTO提供)

另外，位於中山北路的知名飯店也與珠寶品牌MIKIMOTO於即日起至5月31日，合作推出聯名雙層午茶組，以珍珠為主題發想，包括以咖啡榛果醬、粉色巧克力及食用花瓣交織成的「粉紅棒棒糖」、宛如漫步在春季花園中；入口飄散玫瑰餘韻的「玫瑰茶凝凍」、以及夾入蜜桃甘納許與伯爵茶、甜蜜而清爽的「蜜桃伯爵茶馬卡龍」等夢幻甜點。搭配「干貝佐魚子醬」、「冷燻鮭魚起士漬檸檬」兩道法式鹹食，款款設計華麗精緻。

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(中時電子報)