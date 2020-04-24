半導體測試介面廠精測（6510）線上法說對2020年第二季展望正向，但坦言下半年能見度仍不明，且明年流失大客戶應用處理器（AP）測試板訂單。亞系及歐系外資出具最新報告，雙雙看淡精測營運成長後市，均給予「劣於大盤」評等，目標價分別為665、510元。

受外資看淡後市影響，精測終止連2天反彈走勢，今（24）日開低走跌，一度下跌5.96％至631元，盤中維持逾4.5％跌幅，表現明顯偏弱。三大法人昨（23）日賣超138張，合計本周迄今賣超265張。

亞系外資表示，儘管精測2020年首季營運表現強勁，但訂單預訂量下降及需求能見度不明，顯示對第二季及下半年展望相對審慎，預期第二季營收將季增17％、上半年營收可望年增逾50％，但下半年成長動能可能戛然而止、僅持平。

亞系外資認為，儘管精測近期股價已大致反應AP訂單流失利空，但能否透過取得較多的AP、HPC、ASIC及RF解決方案訂單、在5G毫米波（mmWave）智慧手機成品測試取得進展，目前仍有待觀察，維持「劣於大盤」評等、目標價665元。

歐系外資則認為，美系及陸系廠商為精測前2大客戶，明年營運除面臨貢獻營收10～15％的美系客戶旗艦智慧型手機測試訂單流失，也面臨美國繼續封殺陸系客戶、新冠肺炎疫情影響智慧手機需求等風險，營運成長面臨挑戰。

由於智慧手機需求下滑、陸系客戶潛在需求降低，歐系外資將精測今年營收年成長預期自20％降至14％，認為明年營收可能僅成長2％，將今明2年每股盈餘預期分別調降3％、11％，並將評等自「中立」降至「劣於大盤」，目標價自850元砍至510元。

(時報資訊)