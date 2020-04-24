隱身在傳產股名號下的紡織股，近幾年來積極透過研發、拓增營運項目及併購等來強化規模及獲利能力。以今年紡織的配息來看，多檔個股的殖息率都超過5%，完全不遜於電子股；同時，今年的新冠疫情也增添紡織股的話題性，包括:廣越(4438)冠星-KY(4439)聚陽(1477)偉全(1465)得力(1464)中和(1439)嘉裕(1417)新纖(1409)遠東新(1402)等紡織股目前的殖息率都在5%以上。

紡織股王儒鴻(1476)今年配發11元現金股利，但由於股價已站上逾200元，股息殖利率反而沒那麼吸睛。而是中低價的紡織股如偉全(1465)宜進(1457)中和(1439)得力(1464)等，其現金股息殖利率都在7%之上。中和羊毛今年股東臨時會，全面改選董事與獨立董事，由國揚漢來集團提名的4位董事、3位獨董全數當選；宣示中和羊毛正式改朝換代，由如興(4414)手中轉為由國揚漢來集團全面接手。中和也宣布今年發放5元現金股利。

(時報資訊)

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