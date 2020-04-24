羅志祥與周揚青9年情斷，男方還被爆料私生活混亂，在交往期間曾多次劈腿、約砲，引起軒然大波，而羅志祥也在凌晨發文道歉。專業性治療師沈子棨則表示，這類人的內心其實很空虛。

歌手羅志祥與網紅周揚青9年情斷，周揚青昨日在微博發布「毀滅式」分手信，稱羅根本是渣男，不但到每個城市都能約酒店女生，還和旗下的女藝人有「不正常男女關係」，甚至與兄弟有常人無法想像的「多人運動」，讓外界一片譁然。

而今日凌晨羅志祥也在IG發文，不僅向前女友周揚青致歉「是我不懂得去珍惜這段感情」，也向所有被他欺騙過、不尊重過的女性道歉，並強調自己會承擔一切的後果。

根據《健康2.0》報導，專業性治療師沈子棨指出，無法維持單一性關係者也是一種心理疾病，這類人希望在愛人面前是完美的，但持續下來卻使自己身心俱疲，反而在陌生人面前可以放鬆，所以不斷找砲友，但其實內心很空虛。

(中時電子報)