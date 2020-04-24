蔡英文表示，面對疫情考驗，台灣證明民主是最好的體制。（張孝義攝）

號稱國家「第四軍」的法務部調查局資安工作站24日正式掛牌，總統蔡英文親臨揭牌，蔡英文致詞時指出，資安就是國安，最近面對疫情，很遺憾有大量假訊息流傳，調查局去年成立假訊息防制中心隨時澄清，對防疫帶來貢獻，面對疫情考驗，台灣證明民主是最好的體制，請政府與民間合作，守護民主生活。

蔡英文表示，這幾年假訊息危害，引起全世界民主國家的高度重視，台灣人民尤有切身感受，最近面對疫情都有大量地假訊息流傳，不論捏造指揮官發言、散播衛生紙缺貨謠言，或是境外假訊息，都是對防疫造成干擾，在舉國防疫時，調查局資安工作站揭牌，持續強化民主的防衛機制。

蔡英文指出，資安就是國安，從前年開始，國安會、行政院資通安全處、國家通訊及網路安全中心，已經組成緊密的資安鐵三角 逐漸完備各領域資安防護機制。調查局去年也成立假訊息防制中心，屢屢破獲假訊息源頭隨時澄清，對防疫帶來貢獻，資安工作站的成立，她肯定調查局持續整合資安專業能力，打擊各類網路犯罪。

蔡英文並對新成立的資安工作站提出2點期許，分別是，全力以赴，依法緝查網路犯罪，在防疫非常時期，一定要上緊發條快速反應。絕不能放任假訊息對人民健康 經濟穩定造成傷害。

其次是，持續精進專業，跟上科技發展尖端。務必在資訊龐大變化快速的網路世界，自我要求強化對網路犯罪偵防蒐證以及鑑識能力。

調查局資安工作站位於新店北宜路的清溪園區， 4月6日成立運作，24日舉行掛牌典禮。

(中時 )