新冠疫情對於台灣產業的衝擊實境，今（24）日公布的製造業、服務業與營建業廠商觀測景氣動向調查報告，是在台灣疫情高峰的3月期間進行，調查結果經模型試算，三大產業營業氣候測驗點不僅呈現同步下滑，還同時連續三個月下滑。

台灣經濟研究院長張建一表示，新冠病毒疫情肆虐全球，衝擊市場需求，加上國際原油價格自3月開始出現重挫，極大比例產業廠商看壞當月景氣，不過受惠於3月工作天數較多，且市場對於高階半導體晶片需求依舊強勁，雖然台灣進入4月疫情稍見緩和，歐美市場在難以解封下，需求疲弱，製造業廠商對於未來半年景氣看法多以持平與轉差居多，國際觀光短期內也難以恢復，業者對於未來半年景氣看壞的比例居多。

台經院2020年3月製造業營業氣候測驗點為82.35點，較上月減少6.48點，製造業測驗點連續3個月下滑，為2009年2月以來的新低。2020年3月服務業營業氣候測驗點為82.19點，較上月減少3.44點，為自2016年1月以來新低。2020年3月營建業營業氣候測驗點為85.79點，較上月下滑3.99點，為連續第三個月的下跌，也是自2016年12月以來的新低。

張建一說，綜合台經院調查廠商對於未來半年景氣的看法，以及經濟部調查廠商對下個月景氣的看法，3月中疫程度應該不是最差，甚至可以說「今年1至3月都還OKAY」，4、5月的情況會更差，政府已作出擴大紓困動作，幫助廠商一起渡過寒冬。

(工商 )