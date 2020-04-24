4月23日傍晚網路流傳一段影片，許男駕車行駛在大街上，不但對大街連開6槍，還用台語飆罵開嗆一名綽號「阿男」的男子，「Ｘ你娘要給你死拉！」、「怎樣！就不要讓我堵到」等語，警方根據畫面推測，許男的犯案地點在忠孝東路四段、國父紀念館捷運站4號出口附近，因為許男開槍時沒有後座力，推測槍枝可能是道具槍枝，不過警方仍不敢大意，積極尋找許男的下落，3小時即迅速查獲許姓犯嫌，並起獲作案道具槍1枝。

警方根據影片畫面分析出拍攝地點曾經過北市忠孝東路，背景還有捷運國父紀念館4號出口，立即指示轄區信義分局調閱監視器，先鎖定涉案車輛車牌再循線追人，3小時內鎖定涉案的許男，查出他與日前新莊角頭與竹聯幫恩怨有關。

許男在影片中使用道具槍連開6槍。（圖／翻攝畫面）

據悉，今年元月間，竹聯幫仁堂明仁會綽號「阿豪」的陳姓會長，因與新莊綽號「阿男」的陳姓角頭在臉書上發生糾紛，15日下午3時許，阿豪在樹林遭阿男與另外3名小弟押走，並毆打成傷，還強逼錄影道歉，但阿男事後擔心遭明仁會報復，竟跑去尋求警方保護引發竹聯幫的不滿。

警方於昨（23）日取得影片畫面後，旋即成立專案小組，晚間7時30分許循線查到許男身分，隨後前往新北市三重逮捕仍帶有酒氣的許姓嫌犯到案，起獲涉案的道具槍枝。警訊中許嫌供稱，是因為不滿「新莊角頭與竹聯幫開戰」，所以酒後發洩情緒。警方依恐嚇及社會秩序維護法將他送辦。

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(中時電子報)