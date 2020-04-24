民眾黨立委邱臣遠23日舉辦「新創企業紓困暨輔導座談會」，呼籲在紓困中不要獨漏新創產業，他表示，台灣的新創動能非常強，在世界排名中僅次於德國、美國與瑞士，排名第四，同時也是亞太第一；但在疫情影響下，新創產業似乎也難以挺過壓力，他強調，希望新創火苗不熄，能繼續發展創新的潛力。

記者會中也邀請到許多新創公司的創業者，其中STAR BIT執行長鄧萬偉指出，新創產業在申請紓困方案中最困難之處就是因為沒有財報，「沒有財報，在銀行申請紓困就會受阻」，以他自己的科技新創公司來說，幾乎每年都在燒錢，但因為是創意取向的公司，沒有辦法肯定何時會穩定，遇上疫情更是雪上加霜，「不知道國發會願不願意出手相救我們這些新創企業？」

國發會執行秘書蘇來對此保證，現在國發對於新創，未來會研擬一套新方式，也就是以發行「特別股」的方法來幫助新創企業，特別股的彈性高，也能符合新創產業需要時間穩定的特性，只要來函申請的案件符合「受疫情影響、新創程度高、需緊急紓困」的三項因素，就能夠一次申請半年必要資金。蘇來守也說，目前來函已有200多件，但審查人員只有六人，他也承認人力方面還須補足。

邱臣遠認為，綜觀新創產業的盲點，有兩個主因，首先是資訊不對稱，其次是進入的門檻太複雜，希望國發會能針對這兩個問題進行處理，例如設置專區、或有專人協助輔導，較能盡快處理這些產業的窘境，邱臣遠也補充，他的臉書也有設立一個「紓困大聲公」，「有任何問題都可以多加利用，一起度過這波疫情寒冬」。

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(中時電子報)