台中1名3歲男童去年11月遭親生父親拿衣架毆打、用頭撞洗手台活活被虐死，親生母親見狀也不阻止或帶去就醫，還在警方的偵訊筆錄上偏袒丈夫惡行，2人昨被檢方以重罪起訴，未來若遭判刑入獄，男童的一對年幼兄姐，未來可能將交由台中市社會局協助寄養或請親友照料。

據了解，這對父母共生下3名子女，其中么子因為家庭經濟因素送人寄養，但去年11月時，這名被凌虐的么子返家回到親生父母身旁照料，沒想到才不到2個月就被打死，而另外年紀稍長的哥哥跟姐姐原本就跟父母同住，直到案發時才先交祖母照顧，目前社工追蹤訪視的狀況還算良好，只不過未來將何去何從還是未知數。

台中市家防中心主任侯淑茹指出，因為男童媽媽與夫家發生磨擦被趕出門，男童母帶著當時未滿月的男嬰流浪街頭，社會局在2016年12月接獲通報，由於男童媽媽無處可去，因此才安置男童寄養。

侯淑茹說，約莫男童3歲時，男童父母決定搬出祖母家，男童爸爸也找到工作當裝潢工人，媽媽在家照顧小孩，一家人被列為低收入戶，每個小孩每月有2695元補助，3個小孩共有8085元，所以社會局才用漸進式讓男童返回原生家庭，但沒想到卻發生如此意外。

而男童兄姊在案發時交給祖母照顧，社工追蹤訪視至今生活正常，也無受虐情形，現在父母遭起訴，未來如入監服刑，將會視有無親友接手照顧，否則會提供安置。

台中地檢署指出，男童父親竟然拿衣架把孩子打到頭骨凹陷，連親生母親也不阻止，就連社工到家訪談也都取消不願見面，痛批這對父母根本毫無血淚，昨天以凌虐致死罪、遺棄致死罪起訴。

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(中時電子報)