北市一名28歲上班族陳女性，多年受過敏性鼻炎困擾，在上班與會議中，經常因過敏性鼻炎流鼻水及咳嗽，近期新冠肺炎疫情未歇，常引人側目。醫師表示，在台灣每4個人就有1人患有過敏性鼻炎，超過一半的病患，每1至2周發作一次，不單只打噴嚏、流鼻水、鼻子癢，更使專注力下降，影響工作及學業，令人憂心的是，逾7成病患使用藥物，仍未能完全控制症狀。

台灣人過敏性鼻炎發作頻繁，日常生活備受困擾，逾3成患者每年起碼一半時間受到過敏性鼻炎的影響，等於全台灣有690萬人受過敏性鼻炎之苦，多數人因換季、接觸灰塵、塵螨誘發過敏性鼻炎。

台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長楊曜旭醫師表示，過敏性鼻炎的發炎反應並不是只侷限在鼻腔，多種合併症與過敏性鼻炎有關，有研究指出，若未能適當及時處理過敏性鼻炎，10％至39％的患者之後會洐生支氣管性哮喘。

台灣鼻科醫學會理事長方深毅教授表示，民眾常選擇自行前往藥局購買鼻噴式藥物來緩解，這類的鼻噴劑通常是血管去充血劑，標榜不使用類固醇，但只是治標不治本，無法長期且有效的控制過敏，甚至造成鼻黏膜受損與不可逆的鼻黏膜損傷。

方深毅建議，每位民眾罹患過敏性鼻炎的原因、症狀皆不同，應諮詢醫師正確治療方式是第一要務，醫師將根據病患症狀提供專業建議，遵從過敏性鼻炎OUT 3原則：Opinion尋求專業醫師建議、Useful快速有效緩解不適症狀、Treatment使用安全且可長期使用的鼻噴劑，正確用藥安全快速緩解症狀，才能有效改善過敏性鼻炎。

(中時 )