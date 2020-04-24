榮化董座今發表聲明，感謝法院無罪判決。（榮化提供／柯宗緯高雄傳真）

「高雄氣爆」案二審宣判大逆轉，其中李長榮化工董事長李謀偉原本一審判處4年徒期，二審改判無罪。李謀偉今（24）日發表227字聲明吐露心聲，他表示，「謝謝法院的無罪判決」，並已啟動財團法人高雄市關懷氣爆受難者社會福利基金會的籌設，持續陪伴受難者與家人。

李謀偉聲明如下：

謝謝法院的無罪判決。

高雄氣爆是個難以抹滅的悲劇，個人會盡一切的努力，與政府相關部門及業界合作，引進國際先進的技術和經驗，找出工安管理隱藏的漏洞並改善之，避免類似的悲劇在台灣再度發生。

此外，我與其他被告同仁，已經啟動財團法人高雄市關懷氣爆受難者社會福利基金會的籌設，以便補助受難者中碩士以上學位的進修、職業訓練的經費，以及鼓勵受難者對社會公益的參與，藉以補足善款與公部門未予協助的部分，並延續我們榮化志工隊的精神，持續陪伴受難者與家人，並幫助他們重新出發。

(中時 )